Семья Дани Милохина бежит из Анапы после атаки коктейлем Молотова с «адской» запиской
Приёмная семья Дани Милохина уезжает из Анапы после поджога их дома
Даня Милохин с приёмной семьёй и родным братом Ильёй. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin
Приёмная семья блогера Дани Милохина уезжают из Анапы после того, как их дом попытались поджечь. Теперь его отчим Дмитрий Тюленев вместе с женой и тремя детьми бегут из города, поскольку боятся расправы. Об этом пишет Mash.
Зловещая записка, прилетевшая вместе с коктейлем Молотова к Тюленевым. Фото © Telegram / Mash
Сводные сёстры и брат тиктокера не посещают занятия в школе, поскольку им угрожают неизвестные. В ночь с 15 на 16 сентября к ним во двор частного дома прилетела бутылка с коктейлем Молотова. В итоге случилось возгорание, но до жилой части огонь не добрался. В комплекте с бутылкой шла устрашающая записка, на листке было написано «Семейка в ад». Тюленевым и до этого угрожали из-за Милохина. У приёмного отца требовали заставить сына вернуться назад в Россию.
Поджог дома Тюленевых. Видео © Telegram / Mash
Отец семейства говорит, что Анапа как город им всё равно не нравилась, поэтому переезд совместит приятное с полезным. Всё-таки на кону безопасность семьи. Даня Милохин тем временем остаётся в Дубае. Возвращаться не планирует — боится возможных проблем и отправиться в армию после призыва. Однако пообещал всячески помогать семье дистанционно.
Напомним, что Даня Милохин улетел в Дубай в сентябре прошлого года после слухов о призыве в армию. С подобной инициативой выступала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Сам блогер неоднократно заявлял о том, что хочет вернуться на родину, а также заворачивался в российский флаг на стримах.