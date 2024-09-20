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20 сентября, 13:05

Семья Дани Милохина бежит из Анапы после атаки коктейлем Молотова с «адской» запиской

Приёмная семья Дани Милохина уезжает из Анапы после поджога их дома

Даня Милохин с приёмной семьёй и родным братом Ильёй. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

Даня Милохин с приёмной семьёй и родным братом Ильёй. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

Приёмная семья блогера Дани Милохина уезжают из Анапы после того, как их дом попытались поджечь. Теперь его отчим Дмитрий Тюленев вместе с женой и тремя детьми бегут из города, поскольку боятся расправы. Об этом пишет Mash.

Зловещая записка, прилетевшая вместе с коктейлем Молотова к Тюленевым. Фото © Telegram / Mash

Зловещая записка, прилетевшая вместе с коктейлем Молотова к Тюленевым. Фото © Telegram / Mash

Сводные сёстры и брат тиктокера не посещают занятия в школе, поскольку им угрожают неизвестные. В ночь с 15 на 16 сентября к ним во двор частного дома прилетела бутылка с коктейлем Молотова. В итоге случилось возгорание, но до жилой части огонь не добрался. В комплекте с бутылкой шла устрашающая записка, на листке было написано «Семейка в ад». Тюленевым и до этого угрожали из-за Милохина. У приёмного отца требовали заставить сына вернуться назад в Россию.

Поджог дома Тюленевых. Видео © Telegram / Mash

Отец семейства говорит, что Анапа как город им всё равно не нравилась, поэтому переезд совместит приятное с полезным. Всё-таки на кону безопасность семьи. Даня Милохин тем временем остаётся в Дубае. Возвращаться не планирует — боится возможных проблем и отправиться в армию после призыва. Однако пообещал всячески помогать семье дистанционно.

Напомним, что Даня Милохин улетел в Дубай в сентябре прошлого года после слухов о призыве в армию. С подобной инициативой выступала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Сам блогер неоднократно заявлял о том, что хочет вернуться на родину, а также заворачивался в российский флаг на стримах.

«Поддерживает морально»: Приёмный отец Милохина рассказал о переживаниях сына из-за поджога дома
«Поддерживает морально»: Приёмный отец Милохина рассказал о переживаниях сына из-за поджога дома
Владимир Озеров
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