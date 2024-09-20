Семья Дани Милохина бежит из Анапы после атаки коктейлем Молотова с «адской» запиской

Приёмная семья блогера Дани Милохина уезжают из Анапы после того, как их дом попытались поджечь. Теперь его отчим Дмитрий Тюленев вместе с женой и тремя детьми бегут из города, поскольку боятся расправы. Об этом пишет Mash.

Зловещая записка, прилетевшая вместе с коктейлем Молотова к Тюленевым. Фото © Telegram / Mash

Сводные сёстры и брат тиктокера не посещают занятия в школе, поскольку им угрожают неизвестные. В ночь с 15 на 16 сентября к ним во двор частного дома прилетела бутылка с коктейлем Молотова. В итоге случилось возгорание, но до жилой части огонь не добрался. В комплекте с бутылкой шла устрашающая записка, на листке было написано «Семейка в ад». Тюленевым и до этого угрожали из-за Милохина. У приёмного отца требовали заставить сына вернуться назад в Россию.

Поджог дома Тюленевых. Видео © Telegram / Mash