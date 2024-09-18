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18 сентября, 12:24

«Поддерживает морально»: Приёмный отец Милохина рассказал о переживаниях сына из-за поджога дома

Приёмный отец Милохина сообщил о моральной поддержке блогера после поджога дома

Даня Милохин. Обложка © Telegram / Даня Милохин

Даня Милохин. Обложка © Telegram / Даня Милохин

Даня Милохин переживает из-за поджога семейного дома и оказывает моральную поддержку, рассказал приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев. При этом мужчина подчеркнул в беседе с 360.ru, что его сын не собирается возвращаться в Россию из-за случившегося.

«Мы и так на связи находимся постоянно. Зачем ему приезжать? Ему нет смысла сюда приезжать, чем он здесь может помочь на месте? <…> Поддерживает, конечно, морально по телефону. <…> Переживает, конечно», — отметил отец тиктокера.

Тюленев добавил, что правоохранительные органы начали проверку по факту поджога его дома в Анапе. На данный момент они изымают и просматривают записи с камер наблюдения.

Милохин побоялся приехать в Россию после поджога дома приёмного отца
Милохин побоялся приехать в Россию после поджога дома приёмного отца

Напомним, коктейль Молотова прилетел в дом приёмного отца Дани Милохина в Краснодарском крае в ночь с 14 на 15 сентября. Злоумышленники также кинули во двор записку, в которой предложили отправить блогера на СВО, а его «семейку — в ад».

Борис Эльфанд
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