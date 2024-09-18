«Поддерживает морально»: Приёмный отец Милохина рассказал о переживаниях сына из-за поджога дома

Даня Милохин переживает из-за поджога семейного дома и оказывает моральную поддержку, рассказал приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев. При этом мужчина подчеркнул в беседе с 360.ru, что его сын не собирается возвращаться в Россию из-за случившегося.

«Мы и так на связи находимся постоянно. Зачем ему приезжать? Ему нет смысла сюда приезжать, чем он здесь может помочь на месте? <…> Поддерживает, конечно, морально по телефону. <…> Переживает, конечно», — отметил отец тиктокера.

Тюленев добавил, что правоохранительные органы начали проверку по факту поджога его дома в Анапе. На данный момент они изымают и просматривают записи с камер наблюдения.