Милохин побоялся приехать в Россию после поджога дома приёмного отца

Даня Милохин отказался приезжать из Дубая в Россию после поджога дома приёмного отца и подброшенной записки с предложением отправить тиктокера на СВО. Блогер готов помочь семье, но из-за границы, потому что скоро осенний призыв.

Пожар в доме приёмного отца Дани Милохина в Краснодарском крае. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitry_t79

Как рассказал SHOT Дмитрий Тюленев, поджигателя ещё ищут: изъяты камеры и допрошены соседи. К счастью, дом серьёзно не пострадал. По словам Дмитрия, просто повезло, что никто не спал, поэтому успели быстро потушить пожар. Повреждения есть только на участке.

Обстановка в доме приёмного отца Милохина после поджога. Фото © SHOT

Даня Милохин уже связался с приёмным отцом. Даня, который сейчас в Дубае, стал спрашивать, чем может помочь, куда писать и обращаться, чтобы найти злоумышленников. При этом, по словам Дмитрия, речи о приезде Милохина в Россию сейчас не идёт — возвращаться на родину он не собирается. При этом регулярно на связи с родными, они обмениваются сообщениями, изредка созваниваются.