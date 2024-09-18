Милохин побоялся приехать в Россию после поджога дома приёмного отца
Милохин отказался покидать Дубай после поджога дома приёмного отца, боясь армии
Даня Милохин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milohin
Даня Милохин отказался приезжать из Дубая в Россию после поджога дома приёмного отца и подброшенной записки с предложением отправить тиктокера на СВО. Блогер готов помочь семье, но из-за границы, потому что скоро осенний призыв.
Пожар в доме приёмного отца Дани Милохина в Краснодарском крае. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitry_t79
Как рассказал SHOT Дмитрий Тюленев, поджигателя ещё ищут: изъяты камеры и допрошены соседи. К счастью, дом серьёзно не пострадал. По словам Дмитрия, просто повезло, что никто не спал, поэтому успели быстро потушить пожар. Повреждения есть только на участке.
Обстановка в доме приёмного отца Милохина после поджога. Фото © SHOT
Даня Милохин уже связался с приёмным отцом. Даня, который сейчас в Дубае, стал спрашивать, чем может помочь, куда писать и обращаться, чтобы найти злоумышленников. При этом, по словам Дмитрия, речи о приезде Милохина в Россию сейчас не идёт — возвращаться на родину он не собирается. При этом регулярно на связи с родными, они обмениваются сообщениями, изредка созваниваются.
Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодарском крае попытались сжечь дом приёмного отца Дани Милохина — Дмитрия Тюленева. Недоброжелатели вместе с «коктейлем Молотова» во двор кинули записку, в которой блогера предложили отправить на СВО.
Напомним, в сентябре прошлого года Милохин покинул Россию на фоне слухов о призыве в армию. С инициативой отправить блогера на службу выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В мае сообщалось, что Милохин решил вернуться в Москву этим летом. На своих стримах он заворачивался в российский флаг, чтобы задобрить россиян. При этом блогер не раз заявлял о своём желании вернуться в страну, но пока это лишь слова.