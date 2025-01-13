Живущий в ОАЭ Даня Милохин закрутил роман с украинкой Зеленской

Блогер Даня Милохин, по всей видимости, закрутил роман с 21-летней уроженкой Киева Дариной Зеленской. Информация об их отношениях стала известна благодаря активным публикациям девушки в социальных сетях.

Судя по всему, молодые люди познакомились в ОАЭ, откуда Дарина начала делиться совместными фотографиями. В одном из постов можно увидеть, как пара позирует вместе в лифте, обнимаясь. А на другом снимке Зеленская раскованно сидит в машине, закинув ногу на колено Милохина.

Милохин и Зеленская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / impostordarina