Живущий в ОАЭ Даня Милохин закрутил роман с украинкой Зеленской
Милохин и Зеленская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / impostordarina / Telegram / miLOHin228
Блогер Даня Милохин, по всей видимости, закрутил роман с 21-летней уроженкой Киева Дариной Зеленской. Информация об их отношениях стала известна благодаря активным публикациям девушки в социальных сетях.
Судя по всему, молодые люди познакомились в ОАЭ, откуда Дарина начала делиться совместными фотографиями. В одном из постов можно увидеть, как пара позирует вместе в лифте, обнимаясь. А на другом снимке Зеленская раскованно сидит в машине, закинув ногу на колено Милохина.
Милохин и Зеленская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / impostordarina
А ранее Life.ru писал, что брат Дани Милохина внезапно объявил себя сексологом. Новую профессию Илья освоил всего несколько недель назад. Теперь за восемь тысяч рублей он готов провести личную длительную консультацию, а бонусом подключить свои «знания» в астрологии и психологии.