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13 января, 11:52

Живущий в ОАЭ Даня Милохин закрутил роман с украинкой Зеленской

Милохин и Зеленская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / impostordarina / Telegram / miLOHin228

Милохин и Зеленская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / impostordarina / Telegram / miLOHin228

Блогер Даня Милохин, по всей видимости, закрутил роман с 21-летней уроженкой Киева Дариной Зеленской. Информация об их отношениях стала известна благодаря активным публикациям девушки в социальных сетях.

Судя по всему, молодые люди познакомились в ОАЭ, откуда Дарина начала делиться совместными фотографиями. В одном из постов можно увидеть, как пара позирует вместе в лифте, обнимаясь. А на другом снимке Зеленская раскованно сидит в машине, закинув ногу на колено Милохина.

Милохин и Зеленская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / impostordarina

Милохин и Зеленская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / impostordarina

А ранее Life.ru писал, что брат Дани Милохина внезапно объявил себя сексологом. Новую профессию Илья освоил всего несколько недель назад. Теперь за восемь тысяч рублей он готов провести личную длительную консультацию, а бонусом подключить свои «знания» в астрологии и психологии.

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Наталья Демьянова
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