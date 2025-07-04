Безумные фанаты чуть не опозорили Валю Карнавал на всю страну, шантажируя нюдсами из спортзала
Вымогателей, шантажировавших Валю Карнавал нюдсами, задержали в Москве
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ karna.val
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве денег за интимные фото Вали Карнавал. По информации Mash, они требовали выкуп за непубликацию снимков, которые тайно сделали в раздевалке фитнес-клуба.
Как сообщает канал, весной этого года поклонницы заметили блогершу в клубе Kometa Black на Трубной площади. Они усыпили её бдительность комплиментами о фигуре и творчестве, дождались в раздевалке и тайно сфотографировали, когда Карнавал переодевалась.
Позже одна из девушек отправила снимки своему парню, и тот решил на них заработать. Он создал фейковый телеграм-канал и попытался продать фотографии. Злоумышленник был уверен, что останется безнаказанным, но его вычислили.
Правоохранители задержали вымогателей. Им грозят реальные сроки по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте порнографических материалов.
Ранее Life.ru рассказывал, что брат известного тиктокера Дани Милохина сменил профессию: он ушёл из сексологии и теперь зарабатывает на продаже откровенных фото и видео. Как сообщает источник, Илья предлагает свои обнажённые снимки по цене от 2 тысяч рублей, а за эксклюзивные кадры просит уже 7 тысяч.