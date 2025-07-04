Безумные фанаты чуть не опозорили Валю Карнавал на всю страну, шантажируя нюдсами из спортзала

В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве денег за интимные фото Вали Карнавал. По информации Mash, они требовали выкуп за непубликацию снимков, которые тайно сделали в раздевалке фитнес-клуба.

Как сообщает канал, весной этого года поклонницы заметили блогершу в клубе Kometa Black на Трубной площади. Они усыпили её бдительность комплиментами о фигуре и творчестве, дождались в раздевалке и тайно сфотографировали, когда Карнавал переодевалась.

Позже одна из девушек отправила снимки своему парню, и тот решил на них заработать. Он создал фейковый телеграм-канал и попытался продать фотографии. Злоумышленник был уверен, что останется безнаказанным, но его вычислили.

Правоохранители задержали вымогателей. Им грозят реальные сроки по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте порнографических материалов.