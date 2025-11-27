Госдума предложила ввести штраф за рассылку интимных фото без согласия получателя

Парламентарии из фракции «Новые люди» выступили с законодательной инициативой, предполагающей введение административных санкций за рассылку материалов интимного содержания без разрешения адресата. С соответствующей инициативой они обратились к министру юстиции Константину Чуйченко, сообщает ТАСС.

Как пояснили депутаты, импульсом для законодательной инициативы стал увеличивающийся поток жалоб от гражданок, сталкивающихся с подобными рассылками в мессенджерах и социальных сетях, а также в общедоступных зонах через Bluetooth и другие технологии. По свидетельству парламентариев, жертвы таких действий переживают сильный стресс, однако часто не видят смысла в подаче заявления в правоохранительные органы, воспринимая уголовную статью как чрезмерно жёсткий ответ на случившееся, который никто не захочет принимать.

«Считаем необходимым заполнить этот пробел и ввести в Кодекс об административных правонарушениях отдельный состав за направление гражданину без его согласия изображений интимного характера, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Данная норма должна защищать право человека на личную неприкосновенность в цифровом пространстве», — указано в тексте письма.

Инициаторы нововведения полагают, что такая норма создаст эффективный механизм противодействия навязчивым действиям сексуального характера, снизит градус агрессии в интернете и предоставит правоохранителям чёткий инструмент для пресечения таких действий.

Ранее сообщалось, что публикация интимных изображений в любых групповых чатах, будь то рабочие или родительские, влечёт за собой серьёзную ответственность. Как сообщается, подобные действия могут быть расценены либо как мелкое хулиганство, либо как распространение порнографии. Отмечается, что для возбуждения дела достаточно заявления пострадавших и фиксации нарушения. В пример приводят случай из Санкт-Петербурга, где гражданка была оштрафована на крупную сумму после того, как коллеги зафиксировали и подали заявление на её рассылку.