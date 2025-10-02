«Хочу как в кино 90-х»: Россиянки ринулись массово скупать лобковые парики

Спрос на накладные лобковые волосы среди российских женщин значительно вырос за последние три недели. Об этом сообщает Mash.

Как отмечается, популярность продающегося на маркетплейсах аксессуара связана с модой на естественность и желанием разнообразить интимную жизнь. Многие женщины объясняют покупку усталостью от регулярных болезненных процедур депиляции, а также стремлением подражать образам актрис из эротического кино 1990-х годов.

Стоимость искусственных «париков» составляет от 600 до 5 тысяч рублей, тогда как изделия из натуральных волос оцениваются от 20 тысяч рублей. Для крепления используется специальный клей, позиционируемый как безопасный для кожи. Параллельно возвращается мода на фигурное выбривание узоров в интимной зоне.

