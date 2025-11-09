Врачи бьют тревогу из-за опасной моды на сбривание ресниц ради «мужественности»

Новый тренд на полное сбривание ресниц, призванный подчеркнуть мужественность и повысить привлекательность в глазах женщин, может привести к серьёзным проблемам со зрением. Об опасностях этой процедуры в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматолог Марият Мухина.

Специалист пояснила, что ресницы выполняют роль естественного барьера, оберегающего глаза от пыли, ресничных клещей и прямых солнечных лучей. Кроме того, они играют ключевую роль в профилактике синдрома сухого глаза, поскольку около их луковиц проходят специальные каналы.

«Так как глаза человека большую часть времени открыты (около 13–15 часов), слезной железы для сохранения влаги недостаточно. Эту функцию частично выполняют ресницы — около них проходит канал, который отвечает за смазочный материал с большим количеством гиалуроновой кислоты, он создает защитную пленку на глазном яблоке и предотвращает сухость», — пояснила врач.

Мухина предупредила, что повреждение этих протоков во бритья может спровоцировать тяжелую форму блефарита с переходом инфекции в глазницу, что грозит потерей зрения, а в случае ослабленного иммунитета — развитием иридоциклита.

