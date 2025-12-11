Стало известно слово года по версии портала «Грамота.ру»

«Зумер» признано словом года по версии портала «Грамота.ру». На второе место эксперты поставили «выгорание», третье заняло слово «ред-флаг». Об этом пишет РИА «Новости».

В голосовании участвовали эксперты из всех федеральных округов России. Среди 12 слов, отобранных в шорт-лист, также фигурировали «промпт» и другие актуальные выражения. «Зумер» набрал 42% голосов, что сделало его безоговорочным лидером. По итогу все «участники» шорт-листа получат лексикографическое описание и будут добавлены в цифровой словарь «Лексикон».

По словам доктора филологических наук из Института лингвистических исследований РАН Марины Приемышевой, слово «зумер» известно давно, но в этом году оно приобрело особое значение и стало маркером молодёжи.

А ранее антрополог провёл исследование, в результате которого человек уступил место бобрам в рейтинге по моногамности. Он занял седьмое место. В ходе работы учёный оценил средний показатель количества сиблингов (детей от одних родителей) у 34 видов млекопитающих. У человека этот показатель составил 66%, что говорит о том, что чаще дети рождаются от одних и тех же родителей. Самыми верными оказались калифорнийские белоногие хомяки (100%), а наименее моногамны соэйские овцы из Шотландии.