Человек в рейтинге по моногамности уступил бобрам, заняв 7 место

Человек занял седьмое место в рейтинге млекопитающих по степени верности партнёру, уступив место обыкновенному бобру. Об этом сообщил антрополог из Кембриджского университета Марк Дайбл, чьё исследование было опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

В ходе работы учёный оценил средний показатель количества сиблингов (детей от одних родителей) у 34 видов млекопитающих. У человека этот показатель составил 66%, что говорит о том, что чаще дети рождаются от одних и тех же родителей. Самыми верными оказались калифорнийские белоногие хомяки (100%), а наименее моногамны соэйские овцы из Шотландии.

«В премьер-лиге моногамии человек занимает вполне достойное место», — отметил учёный.

Он подчеркнул, что исследование измеряет «репродуктивную моногамию, а не сексуальное поведение». В ТОП-7 рейтинга также вошли гиеновидная собака, дамарский пескорой, усатый тамарин, эфиопский волк и обыкновенный бобёр. Из 34 видов млекопитающих, включённых в рейтинг, 24 оказались немоногамными, среди них чёрный носорог, африканский лев, пятнистая гиена и косатка.

