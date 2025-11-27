Пьют вместе — живут лучше: Учёные выяснили, что хороший брак зависит от совместимости алкогольных привычек

Новая научная работа показала: главную роль в стабильности брака играет то, насколько совместимы алкогольные привычки партнёров. Если один пьёт регулярно, а второй почти нет — риск конфликтов, охлаждения и даже развода резко возрастает. Исследование опубликовано в журнале Substance Abuse and Rehabilitation.

Учёные из Университета Буффало изучили, как «алкогольный тандем» пары влияет на отношения: частоту ссор, уровень агрессии, удовлетворённость браком и вероятность расставания. Одним из ключевых выводов стало то, что совместимость в стиле питья важнее, чем количество выпитого каждым. Самые стабильные отношения — у тех, кто пьёт одинаково: либо оба умеренно употребляют алкоголь, либо оба полностью от него отказываются.

Разное употребление спиртного приводит не только к холодности, но и к серьёзным проблемам. Исследователи обнаружили устойчивую связь между мужским злоупотреблением алкоголем и риском насилия в семье. Алкоголь снижает способность воспринимать тормозящие сигналы, усиливает импульсивность и агрессию, особенно в парах, где и так много конфликтов.

Эксперты также отмечают: даже «совместное пьянство» работает не всегда. Если оба партнёра часто напиваются, в первые годы такой союз может казаться гармоничным, но в долгосрочной перспективе приводит к падению удовлетворённости браком и ухудшению здоровья. При этом пары, где пьёт только один, чаще всего оказываются на грани развода — особенно если это жена.

Исследование затронуло и последствия разводов: мужчины после расставания чаще увеличивают потребление алкоголя, а женщины — напротив, уменьшают. Учёные объясняют это разным эмоциональным восприятием разрыва и тем, кто стал инициатором развода.

