Life.ru узнал у психолога, почему мужчины и женщины по-разному теряют интерес к сексу

Результаты опроса о частоте занятия сексом и причинах угасания страсти напрямую указывают на различия в психологии женщин и мужчин. Об этом сказала Life.ru психолог Марианна Абравитова, комментируя исследование. Она пояснила, что именно мужчины по своей природе являются покорителями всего нового и первооткрывателями, поэтому их раздражает рутина и одинаковые позы в сексе.

«Я сейчас говорю и о тех мужчинах, которые верные, которые любят свою жену, не ходят налево, но всё равно им не хватает вот этой новизны, вот чего-то такого, что могло показать им другую грань в семейных отношениях и в сексе. Поэтому они и называют рутину причиной угасания огня, она для них бессознательно даже лежит на поверхности», — пояснила специалист.

Женщина по своей натуре всегда отличается семейственностью, привязанностью к традициям и порядку, поэтому её меньше всего беспокоит в сексе однообразие, но зато она обратит внимание, что партнёр стал меньше замечать её, увлёкшись, например, игрой в компьютере. Также мужчина может подсесть на порнографию, продолжила психолог. Потому что такая новизна «шевелит его нервную систему» и поднимает градус его воодушевления и возбуждения, тогда как с женой ему уже скучновато. Вывод, по словам собеседницы Life.ru, кроется в необходимости слышать друг друга и считывать потребности партнёра, не разрушая семью бытом и скукой.

Напомним, Life.ru выяснил, как часто россияне занимаются сексом и что сегодня мешает поддерживать страсть в отношениях. Опрос был проведён среди мужчин и женщин в возрасте 18–24 лет. Большинство мужчин признались, что занимаются сексом 2–3 раза в неделю — такой вариант выбрали 34% респондентов. Ещё 24% сообщили о частоте 5–7 раз в неделю, а 18% отметили, что интимная близость у них происходит не чаще одного раза в неделю. У девушек картина оказалась более сдержанной. Чаще всего они также называют показатель 2–3 раза в неделю, однако значительная доля опрошенных занимается сексом примерно один раз в неделю или реже. При этом россияне честно рассказали, что именно мешает сохранять страсть в отношениях. Главной проблемой мужчины назвали предсказуемый секс с избитой техникой. Женщины же гораздо чаще указывают на другую проблему — зависимость партнёра от телефона, игр и просмотра порнографии.