Рутина, обиды и телефон: Life.ru узнал, что молодые россияне считают главными убийцами страсти

Life.ru выяснил, как часто россияне занимаются сексом и что сегодня мешает поддерживать страсть в отношениях. Опрос среди мужчин и женщин в возрасте 18–24 лет был проведён по заказу нашей редакции с помощью сервиса для анкетирования и исследований WebAsk.

Большинство опрошенных мужчин признались, что занимаются сексом 2–3 раза в неделю — такой вариант выбрали 34% респондентов. Ещё 24% сообщили о частоте 5–7 раз в неделю, а 18% отметили, что интимная близость у них происходит не чаще одного раза в неделю.

У девушек картина оказалась более сдержанной. Чаще всего они также называют показатель 2–3 раза в неделю, однако значительная доля опрошенных занимается сексом примерно один раз в неделю или реже. Вариант «более 7 раз в неделю» среди женщин практически не набрал голосов.

При этом россияне честно рассказали, что именно мешает сохранять страсть в отношениях. Главной проблемой мужчины назвали предсказуемый секс с избитой техникой — именно этот фактор занял первое место. Также в списке причин оказались обиды на партнёра, семейные конфликты и ощущение, что интим стал «по расписанию».

Женщины же гораздо чаще указывают на другую проблему — зависимость партнёра от телефона, игр и просмотра порнографии. Этот фактор стал самым распространённым ответом среди опрошенных девушек. Также их раздражают эмоциональная отдалённость, разное либидо и то, что все силы партнёр тратит на работу.

Эксперты отмечают, что такие результаты отражают общую тенденцию: страсть в отношениях всё чаще страдает не из-за отсутствия чувств, а из-за рутины, цифровой зависимости и нехватки живого общения между партнёрами.

Опрос проводился среди молодёжи 18–24 лет с использованием платформы WebAsk, предназначенной для проведения анкетирования, маркетинговых и продуктовых исследований.

Ранее немецкие экономисты установили прямую связь между регулярной интимной жизнью и уровнем доходов. Согласно исследованию, пары, занимающиеся сексом четыре раза в неделю, зарабатывают в среднем на 5% больше, что учёные объясняют снижением уровня стресса и повышением самооценки. При этом те, кто полностью воздерживается, получают примерно на 3% меньше средней статистики.