Ученые выяснили, сколько нужно заниматься сексом, чтобы больше зарабатывать

Немецкие экономисты установили прямую связь между регулярной сексуальной жизнью и уровнем доходов. Результаты исследования опубликованы на сайте независимого Института экономики труда в Бонне.

Согласно исследованию, пары, занимающиеся сексом 4 раза в неделю, зарабатывают в среднем на 5% больше тех, кто делает это реже. Учёные объясняют эту закономерность тем, что секс снижает уровень стресса, повышает самооценку и социальную уверенность человека.

Те же, кто полностью воздерживается от интимных отношений, получают на 3% меньше доходов по сравнению со средней статистикой. Эксперты подчеркивают, что регулярная сексуальная жизнь является важным индикатором общего благополучия человека, что положительно сказывается на его профессиональных достижениях и карьерном росте.

Ранее Life.ru рассказал, что с наступлением холодов у людей усиливается потребность в сексе и тактильной близости. Именно с этим связывают рекордный октябрьский спрос на вибраторы.