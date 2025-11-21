Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 10:08

Ученые выяснили, сколько нужно заниматься сексом, чтобы больше зарабатывать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Немецкие экономисты установили прямую связь между регулярной сексуальной жизнью и уровнем доходов. Результаты исследования опубликованы на сайте независимого Института экономики труда в Бонне.

Согласно исследованию, пары, занимающиеся сексом 4 раза в неделю, зарабатывают в среднем на 5% больше тех, кто делает это реже. Учёные объясняют эту закономерность тем, что секс снижает уровень стресса, повышает самооценку и социальную уверенность человека.

Те же, кто полностью воздерживается от интимных отношений, получают на 3% меньше доходов по сравнению со средней статистикой. Эксперты подчеркивают, что регулярная сексуальная жизнь является важным индикатором общего благополучия человека, что положительно сказывается на его профессиональных достижениях и карьерном росте.

Семь правил идеального секса: Life.ru выяснил, как безопасно оживить интимную жизнь
Семь правил идеального секса: Life.ru выяснил, как безопасно оживить интимную жизнь

Ранее Life.ru рассказал, что с наступлением холодов у людей усиливается потребность в сексе и тактильной близости. Именно с этим связывают рекордный октябрьский спрос на вибраторы.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Германия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar