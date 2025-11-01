Сексолог объяснила осенний всплеск интереса россиянок к вибраторам

С наступлением холодов у людей усиливается потребность в сексе и тактильной близости. Об этом «Постньюс» рассказала психолог и сексолог Юлия Габерштейн.

«Осенью и зимой может усилиться потребность человека в какой-то близости из-за недостатка гормонов и тепла. Эту потребность частично закрывают сексуальные игрушки», — сказала эксперт.

Именно с этим она связывает рекордный октябрьский спрос на вибраторы. Сама по себе тенденция естественна и не несёт в себе ничего плохого.

При этом сексолог предупреждает о рисках, если гаджеты становятся единственным источником удовольствия и самоудовлетворения. Правда, такой сценарий «сомнителен» с точки зрения качества интимной жизни. По её мнению, игрушки стоит рассматривать как дополнение, а не замену — они могут разнообразить опыт, но базовой остаётся близость с партнёром, коммуникация и совместное исследование желаний.

