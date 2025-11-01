Россиянки массово кинулись скупать вибраторы, чтобы подсластить себе осень

Этой осенью россиянки массово начали покупать вибраторы, зафиксировав рекордный рост спроса. Об этом сообщил телеграм-канал «SHOT Проверка».

Как выяснило издание, октябрь принёс самый высокий показатель продаж за год, повторив прошлогодний осенний всплеск. Наиболее востребованы модели с функцией подогрева — покупательницы выбирают их за дополнительный комфорт и «уютный эффект».

Эксперты связывают тренд с сезонной психологией, ведь похолодание влияет на биоритмы и эмоциональный фон. На фоне короткого светового дня и снижения энергии женщины чаще ищут способы поддержать настроение, уменьшить стресс и компенсировать дефицит близости. Психологи добавляют, что в такие периоды растёт запрос на уединённые практики само-заботы, к которым многие относят и использование интим-устройств.

Но и мужчины тоже не сидели без дела в это время, ведь с января по октябрь продажи медицинских экстендеров для увеличения полового члена выросли на 90%. Такое устройство обещает за 1500 рублей прибавить несколько сантиметров к его длине.