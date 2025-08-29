«Явное неуважение»: В РФ призвали запретить продажу костюмов монашек и священников в секс-шопах

В России необходимо установить запрет на продажу товаров с религиозной символикой, предназначенных для интимного использования, как в Интернете, так и в обычных магазинах. Как стало известно Life.ru, с такой инициативой в Госдуму обратился правозащитный центр «Сорок сороков».

«Такие действия представляют собой грубое неуважение к Богу, святыням, к священному сану лиц, в отношении которых верующие осуществляют особое религиозное почитание, выражают явное неуважение к обществу и оскорбляют религиозные чувства верующих», — говорится в документе.

Общественники подчеркнули, что речь идёт о товарах, которые могут использоваться в сексуальной сфере и одновременно содержат символику различных религий. По их мнению, продажа таких предметов в секс-шопах и на маркетплейсах оскорбляет верующих и нарушает моральные нормы.