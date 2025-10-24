Мужчины массово ринулись скупать «удлинители пениса» и увеличивать достоинство на дому

Продажи медицинских экстендеров для увеличения полового члена выросли на 90% с января по октябрь 2025 года. Аналитики и психологи связывают этот всплеск с влиянием социальных сетей и трендами на определённые стандарты мужской привлекательности. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Устройство, которое носят по несколько часов в день для механического растяжения тканей, обещает увеличение на несколько сантиметров при стоимости от 1500 рублей. Психологи поясняют, что ажиотаж вызван давлением соцсетей, где популярны блоги «сигма-самцев» и открытые обсуждения мужских достоинств.

При этом врачи предупреждают, что использование экстендеров без консультации специалиста может привести к дискомфорту, раздражению кожи, а в отдельных случаях — к серьёзным травмам и нарушению функций полового органа.

Ранее сообщалось, что в Москве правоохранительные органы и Росздравнадзор начали проверку в отношении косметолога-самоучки, который нелегально оказывает услуги по инъекционной коррекции интимных зон и других частей тела в домашних условиях. Процедуры проводятся в антисанитарных условиях обычной квартиры в Бутово с использованием препаратов неизвестного происхождения.