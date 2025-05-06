Производственная травма: В Петербурге порноактёр заработал некроз после уколов для члена

В Санкт-Петербурге госпитализировали 24-летнего актёра фильмов для взрослых, получившего «производственную травму». Перед началом съёмок молодой человек сделал себе укол гиалуроновой кислоты, после чего ему потребовалась помощь медиков, пишет телеграм-канал Mash.

Сообщается, что перед началом съёмочного процесса пострадавший прибегнул к инъекции гиалуроновой кислоты, пояснив, что данный метод помогал ему сделать половой член визуально больше и рельефнее. В результате возникла инфекция, вызвавшая серьёзные осложнения.

Прибывшие по вызову медики оказали помощь молодому человеку и доставили его в отделение гнойной хирургии петербургской больницы.