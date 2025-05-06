День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 08:31

Производственная травма: В Петербурге порноактёр заработал некроз после уколов для члена

Mash: В Петербурге порноактёр попал в больницу после уколов для увеличения члена

В Петербурге порноактёр попал в больницу после уколов для увеличения члена. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Петербурге порноактёр попал в больницу после уколов для увеличения члена. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Санкт-Петербурге госпитализировали 24-летнего актёра фильмов для взрослых, получившего «производственную травму». Перед началом съёмок молодой человек сделал себе укол гиалуроновой кислоты, после чего ему потребовалась помощь медиков, пишет телеграм-канал Mash.

Сообщается, что перед началом съёмочного процесса пострадавший прибегнул к инъекции гиалуроновой кислоты, пояснив, что данный метод помогал ему сделать половой член визуально больше и рельефнее. В результате возникла инфекция, вызвавшая серьёзные осложнения.

Прибывшие по вызову медики оказали помощь молодому человеку и доставили его в отделение гнойной хирургии петербургской больницы.

В Петербурге школьница лечилась от гриппа дома и умерла от тяжёлых осложнений
В Петербурге школьница лечилась от гриппа дома и умерла от тяжёлых осложнений

Ранее в Омске 15-летняя школьница скончалась дома из-за инфекционного заболевания и развившихся осложнений. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar