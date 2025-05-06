Производственная травма: В Петербурге порноактёр заработал некроз после уколов для члена
Mash: В Петербурге порноактёр попал в больницу после уколов для увеличения члена
В Петербурге порноактёр попал в больницу после уколов для увеличения члена. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Санкт-Петербурге госпитализировали 24-летнего актёра фильмов для взрослых, получившего «производственную травму». Перед началом съёмок молодой человек сделал себе укол гиалуроновой кислоты, после чего ему потребовалась помощь медиков, пишет телеграм-канал Mash.
Сообщается, что перед началом съёмочного процесса пострадавший прибегнул к инъекции гиалуроновой кислоты, пояснив, что данный метод помогал ему сделать половой член визуально больше и рельефнее. В результате возникла инфекция, вызвавшая серьёзные осложнения.
Прибывшие по вызову медики оказали помощь молодому человеку и доставили его в отделение гнойной хирургии петербургской больницы.
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