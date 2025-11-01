Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 11:37

Вибратор-трезубец отобрали у россиянки в суде на заседании по разводу

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

В уфимском суде произошёл необычный инцидент во время досмотра перед заседанием по бракоразводному процессу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У 37-летней женщины при входе в здание суда был обнаружен и временно изъят вибратор нестандартной формы. После проведения досмотра интимный предмет был возвращён владелице, а за её поведением в течение заседания наблюдал пристав. Отмечается, что гражданка не оказывала сопротивления при изъятии предмета и впоследствии получила его обратно после завершения судебного процесса.

Ожоги и никакого оргазма: Россиянки массово жалуются на взрывы вибраторов
Ожоги и никакого оргазма: Россиянки массово жалуются на взрывы вибраторов

Ранее Life.ru писал, что осенью 2026 года в России зафиксирован рекордный рост спроса на вибраторы среди женской аудитории. Октябрь показал наивысшие продажи за год, повторив аналогичный осенний всплеск прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются устройства с функцией подогрева, которые потребительницы выбирают для создания дополнительного комфорта.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar