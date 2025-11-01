Вибратор-трезубец отобрали у россиянки в суде на заседании по разводу

В уфимском суде произошёл необычный инцидент во время досмотра перед заседанием по бракоразводному процессу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У 37-летней женщины при входе в здание суда был обнаружен и временно изъят вибратор нестандартной формы. После проведения досмотра интимный предмет был возвращён владелице, а за её поведением в течение заседания наблюдал пристав. Отмечается, что гражданка не оказывала сопротивления при изъятии предмета и впоследствии получила его обратно после завершения судебного процесса.

Ранее Life.ru писал, что осенью 2026 года в России зафиксирован рекордный рост спроса на вибраторы среди женской аудитории. Октябрь показал наивысшие продажи за год, повторив аналогичный осенний всплеск прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются устройства с функцией подогрева, которые потребительницы выбирают для создания дополнительного комфорта.