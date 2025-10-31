Прожившая 108 лет девственница призналась, почему у неё никогда не было секса

Клара Мидмор, которую когда-то считали «старейшей девственницей в мире», объяснила, почему решила прожить всю свою жизнь без секса. В интервью изданию The Guardian в 2008 году она рассказала, несмотря на слухи не относилась к каким-либо сексуальным меньшинствам или нетрадиционным сообществам.

«Меня просто никогда не интересовал секс», — сказала она.

По словам Мидмор, она была уверена, что секс доставит ей массу хлопот, а она всегда была занята другими более важными делами. Клара сказала, что у неё было много друзей, но они так и не стали чем-то большим.

«У меня было много платонических дружеских отношений с мужчинами, но я никогда не чувствовала потребности зайти дальше», — добавила Клара.

Женщина призналась, что ей неоднократно приходилось постоять за себя, поскольку в её юности маленьких девочек никто не слышал.

В 105-й день рождения Клара объяснила своё долголетие частыми прогулками, выпивкой бокала вина и отсутствием секса. Клара Мидмор скончалась в 2011 году в возрасте 108 лет.

Ранее Life.ru сообщал, что во Франции приняли новый закон о сексе из-за изнасилования пенсионерки 51 мужчиной. 72-летнюю Жизель Пелико на протяжении почти 10 лет муж Доминик Пелико накачивал транквилизаторами и приглашал изнасиловать её незнакомых мужчин.