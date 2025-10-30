Во Франции приняли новый закон о сексе из-за изнасилования пенсионерки 51 мужчиной

Франция законодательно утвердила новое определение сексуального контакта, согласно которому изнасилованием считается любое действие, совершённое без добровольного согласия. Решение принято во время ужасающего дела 72-летней француженки Жизель Пелико, которую на протяжении почти 10 лет муж накачивал транквилизаторами и приглашал изнасиловать её незнакомых мужчин, сообщает издание Politico.

«Французские законодатели в среду одобрили закон, вводящий концепцию согласия в юридическое определение изнасилования после шокирующего процесса по делу Жизель Пелико в прошлом году», — говорится в материале.

Суд вынес вердикт по делу Жизель Пелико в прошлом году. В её изнасиловании обвинялся 51 мужчина. Можно без преувеличения сказать, что французское общество было потрясено этим скандальным процессом. Уже бывший супруг Доминик Пелико подмешивал Жизель в напитки наркотические вещества, после чего приглашал в дом других мужчин.

Ранее французское законодательство трактовало изнасилование как акт, совершённый исключительно с применением силы, принуждения или запугивания. Часть адвокатов, представлявших интересы обвиняемых по этому делу, настаивала на том, что закон не обязывал их клиентов получать явное разрешение партнёрши. Защита утверждала, что подзащитные считали происходящее разделяемым супругами сексуальным фетишем.