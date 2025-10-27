Суд в Москве вынес приговор ученику секс-гуру Алекса Лесли

В России суд приговорил ученика скандально известного «секс-гуру» Алекса Лесли к 1 году и 6 месяцам общего режима за развратные действия в отношении женщин. Об этом сообщает MK.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Алексей Башин летом 2025 года повторял методы из курса своего наставника: приставал к девушкам на улице с похабными предложениями. Пострадавшие обратились в полицию, после чего мужчину задержали. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 18 месяцев лишения свободы. Предполагается, что подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Напомним, летом этого года блогер Алекс Лесли оказался в центре скандала. Причиной для расследования стала видеозапись, на которой видно, как его подопечные пристают к несовершеннолетним девушкам в центре города. В связи с этим следствием было подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении блогера. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск на территории Российской Федерации.