«Оргазм — средство от тысячи болезней»: Психолог объяснила, как регулярный секс приводит пару к большему заработку

Регулярная сексуальная жизнь действительно является эффективным способом повысить свою успешность и увеличить заработок, заявила в беседе с Life.ru психолог Марианна Абравитова. Она пояснила, что оргазм, будучи мощным средством для снятия стресса, положительно влияет на нервную систему, которая лежит в основе многих заболеваний.

Оргазм считается средством от тысячи болезней. Потому что в фундаменте практически любой болезни лежит нервная система, лежит стресс, наше нервное состояние, наша зажатость. Марианна Абравитова Психолог

Регулярная сексуальная активность, в частности достижение оргазма 3–4 раза в неделю, может значительно снизить уровень стресса. По мнению эксперта, снижение стресса, в свою очередь, положительно влияет на когнитивные функции, повышая креативность и улучшая общее состояние здоровья. В результате человек становится более уравновешенным, лучше справляется с межличностным общением, более рационально подходит к решению проблем, проявляет большую активность и способен генерировать инновационные идеи, которые, будучи реализованными, приводят к повышению профессиональной эффективности и, как следствие, к увеличению дохода.

Абравитова подчеркнула, что речь не идёт о сексоголизме, который, напротив, мешает жизни. Психолог говорит именно о здоровом уровне сексуальной активности.

«Да, это реально работает, у вас ниже стресс, лучше идёт работа, а значит, выше заработок, и есть такая взаимосвязь, есть такие люди, у которых это получается, которые живут именно по такому сценарию», — заключила специалист.

Ранее немецкие экономисты установили прямую связь между регулярной интимной жизнью и уровнем доходов. Согласно исследованию, пары, занимающиеся сексом четыре раза в неделю, зарабатывают в среднем на 5% больше, что учёные объясняют снижением уровня стресса и повышением самооценки. При этом те, кто полностью воздерживается, получают примерно на 3% меньше средней статистики.