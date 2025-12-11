Семён Слепаков* подешевел на полтора миллиона на фоне падения спроса

Стоимость выступления комика Семёна Слепакова* упала на полтора миллиона рублей на фоне снижения спроса. Уехавший юморист не может собрать залы за границей, об этом сообщает SHOT.

Слепаков* подешевел на миллион на фоне падения спроса. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / slepakovsemyon*

По данным телеграм-канала, сейчас Слепаков* активно берётся за все немногочисленные заказы на корпоративы. Он сильно поумерил свои аппетиты и снизил ценник за выступления с ₽5,6 млн до ₽4,5 млн. Может пойти на уступки и дополнительно оформить скидочку в 500 тысяч. Готов выступать перед россиянами хоть в Европе, хоть в Израиле.

С концертами у комика тоже большие проблемы, даже на его новой родине — в Израиле. На концерт в Хайфе, который состоится уже на следующей неделе, куплено меньше половины билетов, хотя зал всего на 500 мест. Не помогают даже печальные песни с приглашениями на концерты в соцсетях. В комментариях подписчики шутят, что «фраер совсем сдал».

Весной у Слепакова* запланированы гастроли по Северной Америке, он хочет собрать залы на две тысячи человек. Вот только билеты особо не покупают и там. Выкуплены только самые дешёвые места.

Ранее Слепаков* стал виновником скандала с билетами на своём выступлении в Лондоне, из-за которого часть зрителей осталась без мест. Поклонники комика заранее купили билеты по высокой цене — до 950 фунтов стерлингов. Однако на входе выяснилось, что на одни и те же места продано два билета. Это привело к спорам между зрителями, некоторым в итоге пришлось смотреть концерт стоя. Всего за выступление комик заработал около 50 млн рублей.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.