Комик Ксенофонтов взорвался из-за слов иноагентши Горалик* о «собаках, едящих детей»

Участник Comedy Club Дмитрий Ксенофонтов резко раскритиковал заявления журналистки Линор Горалик* о якобы бедственном положении россиян. Кроме того, иноагент заявила, что в России собаки едят детей. В интервью Rutube-каналу Metametrica комик признался, что подобные высказывания вызвали у него крайнее раздражение.

«Как можно на серьёзных щах говорить такие вещи, которые так легко проверить? Мы же знаем, что это неправда. Зачем так говорить? Это просто какая-то чушь уже», — возмутился Ксенофонтов.

Юморист также отреагировал на спорные высказывания Горалик* сатирическим видеороликом. В шуточной форме он обыграл утверждения о нападениях бродячих собак на детей, пообещав «притвориться собакой и съесть пару детей». Что касается заявлений о бедности, Ксенофонтов иронично заметил, что может позволить себе «съесть собаку» лишь дважды в неделю, а сеть магазинов «Пятёрочка» в его шутке предстала в образе «магазина для олигархов».

