3 октября, 05:16

Треки Оксимирона* в России начали использовать в олимпиадах по русскому языку

Мирон Фёдоров*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / norimyxxxo

Произведения рэпера Oxxxymiron* (Мирон Фёдоров*) теперь встречаются на олимпиадах по русскому языку в российских школах. В Сочи учащиеся 11-х классов были удивлены, увидев в задании цитату из его старого трека «Я хейтер»: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка».

Треки Оксимирона* в России начали использовать в олимпиадах по русскому языку. Фото © Telegram / SHOT

Школьники рассказали SHOT, что автора просто назвали «известным рэпером», не акцентируя внимание на его статусе. Трек вышел в 2008 году на сборнике немецкого лейбла. Представители регионального минпросвещения ситуацию пока не комментировали.

Напомним, музыкант уехал из России после начала спецоперации (СВО) на Украине. Весной 2022 года Oxxxymiron* провёл серию антивоенных концертов, также он регулярно выступал против действий российских военных, за что Минюст признал его иноагентом. В июне 2023 года суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск городской прокуратуры о признании трека артиста «Ойда» запрещённым к распространению. До этого за исполнение этой песни, в которой усмотрели призывы к сепаратизму, суд оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей. В прошлом году МВД России объявило его в розыск.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

