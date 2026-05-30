Льют грязь на Родину, а сами живут среди крыс: как звёздные убежанты унижаются на Западе

Запад не ждал их с распростёртыми объятиями: скандальное бегство из России обернулось для Молочникова, Покровского*, Прусикина* и других релокантов унизительным бытом на чужбине. Исповедь звёзд, променявших хоромы на халупы, — в материале Life.ru. 29 мая, 21:45

Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Но наши звёздные релоканты решили, что они умнее народной мудрости. Собрали чемоданы, хлопнули дверью, обозвали Родину «болотом» и укатили на Запад за свободой, комфортом и европейским сервисом. Вот только реальность оказалась куда прозаичнее мечты. Вместо уютных гнёздышек в центре Барселоны или Нью-Йорка их встретили крысы, клопы, забитые туалеты и грязь в прихожей. Вспомним звёзд, променявших блеск Патриарших на мрак парижской коммуналки.

Александр Молочников: с Патриков — в конуру

Режиссёр Александр Молочников в России был, что называется, нарасхват. Успешные спектакли в МХТ им. Чехова, громкие кино-проекты, а ещё — романы со звёздами и жизнь в лучших столичных ЖК. Чего стоит хотя бы интрижка с Екатериной Варнавой, когда кинодел обитал в элитном комплексе у самых Патриарших прудов. Казалось бы, жизнь удалась: личные водители, премьеры, светские рауты. Однако после переезда в Соединённые Штаты в 2022-м американская мечта убежанта обернулась сущим бытовым адом.

— Я жил в какой-то квартире знакомых размером со стол, — рассказал режиссёр о своих первых днях за границей.

Дальше — больше. Хозяйка жилья, где ютился Молочников, заболела и уехала, оставив его на растерзание домашним питомцам.

— Кошки ходили в туалет в ванную, с утра я сонный вставал в эту лужу, снизу орали бомжи, — продолжил Молочников.

Максим Покровский*: из роскоши и славы — к крысам и мусору

Когда-то Макс Покровский* собирал залы с «Ногу свело!», чувствовал себя королём на российских фестивалях и ни в чём себе не отказывал. Но после начала СВО рокер возомнил себя «правдорубом», пожалел карателей из украинских нацбатов, собрал манатки и рванул покорять США. Но тут, как говорится, что-то пошло не так. Ипотечный кредит позволил купить только танхаус в Бушвике — не самом престижном районе Бруклина со своими особенностями из разряда «фу!».

— Я люблю всех животных, но не хочу видеть крыс на улице. Я не хочу дышать мочой, платя $3 за проезд в метро. Я не хочу, чтобы было такое количество мусора в прекрасном Бруклине, прекрасном Бушуике — районе, где я живу, — жаловался артист.

Оставшись без прибыльных концертов, музыкант периодически пускает в свой танхаус квартирантов, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. При этом пятизвёздочного сервиса ждать не приходится — после отъезда постояльцев Покровский* лично наводит порядок.

— Конечно, и санузел надо вымывать. Вот так мы выживаем, и ничего страшного в этом нет, — говорил он в интервью.

Мария Шалаева: из российских сериалов — к парижским клопам

Звезда фильма «Русалка» и сериала «Беспринципные» Мария Шалаева была востребованной актрисой, купалась в лучах славы и получала хорошие гонорары. Но после 2022 года она вдруг почувствовала себя некомфортно в родной стране — подала голос против СВО и укатила в Париж. Вот только на чужбине её ждали не овации и новые роли, а суровая школа выживания. Чтобы платить за съёмный угол, релокантше пришлось забыть о красных дорожках и сесть за баранку.

Вместо гонораров и примерок — пробки на Елисейских полях да хроническая борьба с местным бытом. В своих соцсетях Мария регулярно делится трудностями: по ночам она воюет с клопами и мёрзнет в нетопленой квартире.

— А у нас всё по-старому: насморк, холод, в Париже не топят, клопы, — откровенно писала Шалаева в своем блоге.

Руслан Белый*: халупа без ремонта за бешеный прайс

Руслан Белый* был королём стендапа. Концерты, туры, деньги, две квартиры в престижном московском ЖК. Жил не тужил. Но после 24 февраля 2022 года комик не смолчал: выступил против СВО, заимел статус иноагента и эффектно рванул в закат — сначала в Турцию, затем в Барселону. На съёмную квартиру за бешеные 3 тысячи евро в месяц без цивильного ремонта.

— Какие тут ***** (страшные интерьеры. — Прим. Life.ru). Это фантастика вообще. У меня культурный шок был. Это стоит всё бешеных денег, и там нет ремонта. Мне кажется, испанцы не знают слова «ремонт», — возмущался Белый* на одном из концертов.

Стендапер даже выдвинул любопытную теорию: испанцы столь часто гуляют по ночам, поскольку не хотят возвращаться в дома с уродливым внутренним убранством. Ещё жители этой страны показались артисту невероятно медлительными. В качестве примера он снова привёл ситуацию с ремонтом: по его словам, если вызвать в Испании сантехника, то можно ждать «до следующего года».

Татьяна Лазарева**: с Патриков — в съёмную безнадёгу

Эта особа когда-то считалась украшением российского ТВ. Вместе с мужем Михаилом Шацем* она жила в квартире на Патриарших прудах — самой престижной локации Москвы, а также имела дачу. Более того, в Испании у неё имелась собственная вилла в Марбелье, где проводились семейные отпуска. После февраля 2022 года Лазарева** совершила резкий кульбит, окончательно свинтила в Европу и превратилась в одиозную русофобку.

Но заграница, которую она так восхваляла, не встретила ведущую распростёртыми объятиями. Бывшая вилла то ли продана из-за нехватки денег, то ли растворилась в бракоразводном процессе. Факт остаётся фактом: сегодня Татьяна Лазарева** публично признаётся, что не имеет собственного жилья ни в одной стране мира.

— Я вообще не чувствую причастности к Испании. Просто здесь у меня вид на жительство, дом, где я много лет жила с семьёй. Хотя я его снимаю, своего жилья у меня нигде нет, — говорила она.

Дела у экс-телеведущей идут настолько плохо, что она вынуждена зарабатывать на жизнь проведением винных туров. По её собственному признанию, при нынешнем финансовом положении это уже стало едва ли не основным источником дохода.

Илья Прусикин*: со стадионов — на съёмную койку

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин* собирал стадионы в России и жил на широкую ногу в Санкт-Петербурге. Эпатажные клипы, дорогие автомобили и статус главного музыкального тролля страны — таков был его привычный ландшафт. Эмиграция в США быстро и больно превратила красивую жизнь в воспоминания.

— Я потерял всё, да. Я был богат, сейчас я не богат. Сейчас мы выступаем, и все деньги уходят на команду, жильё и еду. Раньше у меня были деньги, машина, дом, а сейчас всего этого лишился, — жаловался музыкант.

В другом интервью Прусикин* и его коллега Софья Таюрская подтвердили, что живут впятером в одном доме, снимая жильё в складчину.

— В Америке мы живём толпой, нас пять человек в одном доме: это Алина (Пязок, сооснователь и продюсер группы Little Big. — Прим. Life.ru), я, Илья [Прусикин*], наш саунд-продюсер и наш украинский друг, — говорила Таюрская.

Бомжи под окнами, крысы, клопы, моча на улицах — вот что релокантская компашка получила вместо западной сказки. Но это еще полбеды. Теперь у них могут забрать последнее — квартиры и дачи на родине, которые они когда-то бросили. Госдума на днях приняла закон, позволяющий конфисковать имущество релокантов-русофобов. И, что называется, поделом.

* Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. ** Признаны иноагентами, внесены в реестр террористов и экстремистов. *** Доступ ограничен по требованию Роскомнадзора.

Авторы Илья Пушкарев