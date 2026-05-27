Закон об аресте имущества релокантов с 1 сентября 2026: квартиры, дачи и счета под угрозой Оглавление Что изменилось и когда закон вступает в силу За какие статьи могут арестовать имущество (полный список) Какое имущество под угрозой (квартиры, дачи, счета и другое) Как будет работать процедура ареста Кто в зоне риска Часто задаваемые вопросы (FAQ) Когда вступает в силу закон об аресте имущества релокантов? За какие конкретные действия могут арестовать квартиру? Могут ли арестовать единственное жильё? Что делать, если я уже подпадаю под этот закон? Кому грозит арест имущества в первую очередь? Что будет с имуществом, если я вернусь в Россию? Заключение Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов с 1 сентября 2026. Квартиры, дачи, машины, деньги на счетах — что могут отобрать, за какие статьи и как защититься. Полный разбор. 27 мая, 12:28

Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов: с 1 сентября 2026 года уехавшие из России граждане могут лишиться квартир, дач, машин и денег на счетах за дискредитацию армии, призывы к санкциям и экстремизм. Процедура проходит без суда и уведомления владельца. Рассказываем, что известно о новом законе.

Что изменилось и когда закон вступает в силу

1 сентября 2026 года может вступить в силу закон об аресте имущества релокантов. Без суда и следствия тех, кто уехал из страны и из-за границы занимается дискредитацией Армии РФ, призывами к санкциям и экстремизму, смогут лишать квартир, дач, машин и денег.

Станет это возможным из-за принятого Госдумой во втором и третьем чтении законопроекта, который вносит важные изменения в ст. 1.8 и 27.20 КоАП РФ.

Ранее привлечение к ответственности за правонарушения, совершённые за границей, было возможно только по ограниченному числу статей (например, нарушение порядка деятельности иноагента и участие в нежелательной организации). Теперь перечень расширен до 14 составов правонарушений.

Инициатором поправок были Госсовет Татарстана и экс-депутат Айрат Фаррахов, которые внесли этот законопроект на рассмотрение ещё в октябре 2024 года.

За какие статьи могут арестовать имущество (полный список)

Изначально авторы законопроекта предлагали наказывать вообще за любые правонарушения, направленные против интересов России, а уже имеющиеся статьи и вовсе убрать. Но в итоге ко второму чтению список статей был добавлен, и сейчас он выглядит следующим образом:

Ст. 13.14.1 — незаконное получение информации с ограниченным доступом.

Ст. 13.15 — злоупотребление свободой массовой информации.

Ч. 2 ст. 13.36 — повторное нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей запрещённой информации.

Ч. 2 ст. 13.37 — распространение информации, содержащей призывы к терроризму и экстремизму.

Ст. 13.48 — публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии.

Ст. 17.13 — незаконное распространение сведений о защищаемых лицах.

Ст. 19.34 — нарушение порядка деятельности иноагента.

Ч. 3–5 ст. 20.1 — распространение информации, оскорбляющей общество, государство, государственные символы России и т. д. (мелкое хулиганство с особыми признаками).

Ст. 20.29 — производство и распространение экстремистских материалов.

Ст. 20.3.1 — возбуждение ненависти или вражды.

Ст. 20.3.2 — призывы к сепаратизму.

Ст. 20.3.3 — дискредитация Вооружённых сил России.

Ст. 20.3.4 — призывы к санкциям.

Ст. 20.33 — участие в деятельности нежелательной организации.

Если законопроект одобрит Совет Федерации и подпишет президент России, эти статьи вступят в силу уже с началом осени, 1 сентября 2026 года.

Какое имущество под угрозой (квартиры, дачи, счета и другое)

Арестовать имущество провинившегося релоканта смогут абсолютно любое.

Под угрозой:

Денежные средства — в первую очередь банковские счета и вклады.

Недвижимость — квартиры, дачи, земельные участки.

Иное имущество — автомобили, ценные бумаги, предметы роскоши и др.

Стоимость арестованного имущества физлиц не ограничена размером штрафа.

Под арестом понимается невозможность распоряжаться этим имуществом — его нельзя будет продать или подарить. Также суд может и вовсе запретить владеть и пользоваться им, то есть, например, квартиру, даже сдавать будет уже нельзя.

Как будет работать процедура ареста

Арестовывать имущество релокантов смогут в упрощённом формате. Новый законопроект направлен на то, чтобы без лишней бюрократии можно было реально наказать гражданина, находящегося за границей, к которому пока никаких существенных санкций за административные правонарушения против интересов России применить нельзя, так как те же назначенные штрафы никто не платит.

Решение об аресте будет принимать суд на основании ходатайства прокурора или другого уполномоченного лица. Суд должен указать конкретные обстоятельства, ставшие основанием для такой меры, а также определить ограничения на распоряжение имуществом.

Если фигурант находится за границей и уведомить его невозможно, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела расходы на оплату адвоката возмещаются за счёт федерального бюджета.

Но арест может быть и отменён. Сделать это может также суд по ходатайству прокурора, судебного пристава-исполнителя, самого гражданина или его защитника. Ходатайство должно быть рассмотрено в пятидневный срок.

Кто в зоне риска

В первую очередь новый закон касается тех граждан нашей страны, которые выехали за рубеж и, находясь там, совершают перечисленные выше правонарушения, имея при этом в России какое-либо имущество. Они в первую очередь и находятся в зоне риска.

Среди потенциально уязвимых групп называют блогеров, артистов, а также любых граждан, чьи действия могут быть квалифицированы по указанным статьям КоАП.

«Те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать — ответить за содеянное придётся. Как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда вступает в силу закон об аресте имущества релокантов?

Закон, ужесточающий ответственность для релокантов, вступит в силу 1 сентября 2026 года при условии одобрения Советом Федерации и подписания президентом.

За какие конкретные действия могут арестовать квартиру?

За совершение административных правонарушений из перечня, который был приведён выше, — например, дискредитацию ВС РФ, призывы к санкциям, распространение экстремистских материалов и др.

Могут ли арестовать единственное жильё?

Да, закон не содержит исключений для единственного жилья. Арест означает ограничение права распоряжаться имуществом, но не его немедленное изъятие.

Что делать, если я уже подпадаю под этот закон?

Обратиться к юристу для оценки ситуации и разработки стратегии защиты. Важно действовать в рамках закона, чтобы не усугубить положение.

Кому грозит арест имущества в первую очередь?

Тем, кто активно совершает правонарушения из перечня за рубежом и имеет имущество в России.

Что будет с имуществом, если я вернусь в Россию?

Возвращение в страну не отменяет автоматически риск ареста имущества, если в отношении вас ведётся производство по делу об административном правонарушении. Однако при личном присутствии в России у вас будет больше возможностей для защиты своих прав в суде.

Заключение

Новый законопроект об аресте имущества релокантов направлен на усиление ответственности за правонарушения, совершаемые за рубежом, и может иметь значительные последствия для граждан, имеющих имущество в России. Теперь гражданин России, который дискредитирует ВС РФ или призывает к санкциям и экстремизму, находясь в другой стране, сможет получить реальное, ощутимое наказание.

Авторы Андрей Ананьев