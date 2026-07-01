«Ударили по голове»: Летучая прервала съёмки «Нового Ревизорро» из-за нападения

Телеведущую Елену Летучую ударили по голове на съёмках нового сезона «Нового Ревизорро». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Инцидент произошёл в медицинском центре, где пациентам незаконно оформляли кредиты. Когда съёмочная группа попыталась войти в учреждение, на ведущую напал неизвестный мужчина — началась драка, в результате которой Летучая получила травму головы. Её прописали постельный режим, поэтому съёмки пришлось прервать.

«В новом сезоне мне досталось физически. Когда мы шли с потерпевшей в клинику, где людям незаконно навязывали кредиты, на меня напал незнакомец: ударили по голове, и началась драка. В результате нападения я получила травму головы. Мне пришлось остановить на неделю съёмки», — рассказала телеведущая «Газете.Ru».

Ранее телеведущая Елена Летучая рассказала, что не смогла вылететь в Намибию из Шереметьево из-за нехватки свободных страниц в загранпаспорте. Она призвала всегда проверять документы перед вылетом. Её «объезженный» паспорт не подходил под правила африканской страны. Летучая развернулась и уехала домой.