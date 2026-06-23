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23 июня, 11:30

Адвокат оценил шансы Диброва и Бузовой получить компенсации за травмы

Адвокат Панасюк: У Диброва минимальные шансы на компенсацию из-за травмы

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

На днях сразу две знаменитости получили серьёзные травмы — Дмитрий Дибров и Ольга Бузова. Однако шансы на компенсацию у них кардинально разные, объяснил KP.ru адвокат Валерий Панасюк.

По словам юриста, если подтвердится, что Дибров упал в состоянии алкогольного опьянения, вина ляжет на него самого. Претендовать на выплаты он сможет, только если инцидент произошёл на неисправной или неправильно установленной поверхности, и он был трезв.

С Бузовой ситуация иная — она поскользнулась в собственной ванной после ремонта. Если экспертиза докажет, что плитку уложили с нарушением технологии, рабочие или подрядчики обязаны возместить моральный и физический вред. Проверить качество можно по ГОСТам, а также через независимую экспертизу.

Адвокат добавил, что в таких делах важны показания свидетелей и фиксация места происшествия. Чем больше доказательств — тем выше шанс на успех.

Ольга Бузова показала свой обед в больнице из устриц и игристого
Ольга Бузова показала свой обед в больнице из устриц и игристого

Дмитрий Дибров был госпитализирован после падения в клубе Zorka на улице Косыгина в Москве. Перед этим телеведущий познакомился с девушкой и пригласил её вместе с подругой продолжить общение у него дома. Но по дороге к выходу упал на лестнице. На место вызвали медиков, пострадавшему оказали первую помощь. В больнице телеведущий отказался от операции, а уже 22 июня стало известно, что Диброва выписали из медучреждения.

Ольга Бузова получила тяжёлую травму в собственной квартире. Телеведущая упала в ванной комнате и сильно повредила колено. После инцидента ей потребовалось хирургическое вмешательство. Певица уже перенесла операцию, о чём лично рассказала поклонникам, выйдя на связь. В настоящее время она передвигается только в инвалидной коляске.

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Дарья Нарыкова
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