Адвокат оценил шансы Диброва и Бузовой получить компенсации за травмы

На днях сразу две знаменитости получили серьёзные травмы — Дмитрий Дибров и Ольга Бузова. Однако шансы на компенсацию у них кардинально разные, объяснил KP.ru адвокат Валерий Панасюк.

По словам юриста, если подтвердится, что Дибров упал в состоянии алкогольного опьянения, вина ляжет на него самого. Претендовать на выплаты он сможет, только если инцидент произошёл на неисправной или неправильно установленной поверхности, и он был трезв.

С Бузовой ситуация иная — она поскользнулась в собственной ванной после ремонта. Если экспертиза докажет, что плитку уложили с нарушением технологии, рабочие или подрядчики обязаны возместить моральный и физический вред. Проверить качество можно по ГОСТам, а также через независимую экспертизу.

Адвокат добавил, что в таких делах важны показания свидетелей и фиксация места происшествия. Чем больше доказательств — тем выше шанс на успех.

Ольга Бузова получила тяжёлую травму в собственной квартире. Телеведущая упала в ванной комнате и сильно повредила колено. После инцидента ей потребовалось хирургическое вмешательство. Певица уже перенесла операцию, о чём лично рассказала поклонникам, выйдя на связь. В настоящее время она передвигается только в инвалидной коляске.