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21 июня, 11:31

Дмитрий Дибров рухнул с лестницы в клубе во время знакомства с девушками

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Выяснились обстоятельства падения Дмитрия Диброва в ночном клубе в Москве. Инцидент произошёл во время его попытки познакомиться с двумя девушками. Об этом сообщает Mash.

Вечер телеведущего в заведении начался с общения с одной из посетительниц. Он предложил ей поехать к нему на Рублёвку и обсудить роман «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского. Собеседница уточнила, что находится не одна, а вместе с подругой. После этого мужчина пригласил обеих, и компания направилась к выходу.

Дмитрий Дибров с девушкой. Фото © Telegram / Mash

Дмитрий Дибров с девушкой. Фото © Telegram / Mash

Во время движения по лестнице одна из девушек потерялась из виду в толпе гостей. В этот момент телеведущий резко развернулся, из-за чего потерял равновесие и упал. Ситуация привлекла внимание охраны, сотрудники сразу вызвали скорую помощь и оказали первую поддержку. Позже стало известно, что Диброва доставили в Боткинскую больницу. Медики диагностировали сотрясение мозга, а также зафиксировали ушибы и ссадины на лице.

Полина Диброва рассказала о состоянии упавшего с лестницы бывшего мужа
Полина Диброва рассказала о состоянии упавшего с лестницы бывшего мужа

Ранее Дибров был госпитализирован после инцидента в столичном клубе Zorka на улице Косыгина. Во время вечернего отдыха он оступился на лестнице и упал. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место и осмотрели пострадавшего.

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Милена Скрипальщикова
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