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21 июня, 08:04

Лицом по лестнице: Дибров госпитализирован после падения на вечеринке

Телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован после падения с лестницы в клубе

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Телеведущий Дмитрий Дибров оказался в больнице после неудачного инцидента в одном из столичных клубов. Шоумен проводил вечер в заведении Zorka, расположенном на улице Косыгина. В разгар отдыха знаменитость оступился и упал с лестницы, пишет SHOT.

Телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован после падения с лестницы в клубе. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, которая оперативно прибыла по адресу. Медики провели первичный осмотр пострадавшего и выявили серьёзные повреждения: телеведущий разбил голову и нос, пробороздив лицом по ступеням.

Врачи зафиксировали у пациента ссадины, а также подозрение на перелом носа. Кроме того, у госпитализированного мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас состояние знаменитости оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Медицинские специалисты продолжают наблюдение за динамикой восстановления звезды телевидения.

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Ранее телеграм-канал SHOT писал, что певец Александр Буйнов перенёс ишемический инсульт. Утверждалось, что 76-летний народный артист попал в больницу ещё в мае и провёл там целую неделю под присмотром врачей.

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Оксана Попова
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