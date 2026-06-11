Александр Буйнов перенёс ишемический инсульт

Стало известно о серьёзных проблемах со здоровьем у Александра Буйнова. По информации Telegram-канала SHOT, 76-летний народный артист в мае оказался на больничной койке.

Медики диагностировали у исполнителя ишемический инсульт. Певец провёл в стационаре целую неделю, пока специалисты боролись за его восстановление.

Благодаря своевременной помощи врачей состояние пациента удалось стабилизировать. После того как основные показатели организма пришли в норму, знаменитость выписали для продолжения лечения в домашних условиях.

Доктора настоятельно рекомендовали эстрадному деятелю соблюдать щадящий режим. Ему посоветовали минимизировать физические нагрузки и уделять больше времени отдыху.

Тем не менее, Александр Николаевич не намерен оставлять карьеру. Сразу после возвращения из клиники он погрузился в творчество и даже начал работу над новой композицией. Артист уже успел вернуться к концертной деятельности, периодически выходя на сцену.

Тем временем актёру Сергею Гармашу врачи запретили пить алкоголь и есть сладкое, так как у него произошло обострение гастрита. Артист был экстренно доставлен в больницу, у него заподозрили желудочно-кишечное кровотечение.