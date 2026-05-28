Особняк Диброва за полмиллиарда никто не покупает: цену скинули на 71 млн

По данным телеграм-канала, 66-летний шоумен пытается продать недвижимость уже более полугода. После развода он выставил поместье в элитном посёлке «Успенские Поляны» в Лапино (Одинцовский округ Подмосковья) за 570 млн, однако покупателей не нашлось.

Сейчас из-за низкого спроса стоимость снижена до 499 млн рублей. Речь идёт о двухэтажном строении с восемью комнатами, тремя кухнями, сауной и бассейном. Внутри выполнен дорогой дизайнерский ремонт.

По бумагам метраж составляет около 500 квадратов, но с учётом пристроек и цокольных этажей общая территория превышает 1200 м². Также в распоряжении владельца есть терраса для барбекю, мансарда и несколько гардеробных.

Шоумен построил это жильё 17 лет назад и дал ему имя Villa Paulina в честь бывшей супруги. С Полиной он прожил 16 лет, официально расторгнув брак 25 сентября. Ведущий объяснял желание избавиться от дома болью от расставания. По информации источника, бывшей жене не досталось даже доли в этом имуществе.

Сейчас артист не рассказывает о личной жизни, но проводит досуг с сыновьями-подростками. Недавно он посадил одного из них за руль Ferrari, объяснив это желанием уберечь наследника от культа роскоши и чтобы того «дьявол не совратил».