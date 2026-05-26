«Прививка от роскоши»: Дибров посадил сына-подростка в Ferrari, чтобы «дьявол не совратил»

Дмитрий Дибров решил необычным способом уберечь 16-летнего сына Александра от культа дорогих вещей, посадив его за руль Ferrari. Телеведущий считает, что только так роскошь не станет для подростка чем-то соблазнительным.

Дибров отучает сына удивляться роскоши. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dibrov.official

По замыслу Диброва, такой опыт должен сработать как своеобразная «прививка» от поклонения богатству. Он считает, что если сын с юности спокойно относится к дорогим символам статуса, то в будущем ими будет сложнее его впечатлить.

«Теперь, если дьявол попытается совратить Сашу, сбить его с верного пути, он скажет: что ты мне суёшь Ferrari, я его с детства видел», — объяснил телеведущий.

В подписи к ролику Дибров добавил, что воспринимает Ferrari не как предмет поклонения, а как пример выдающейся инженерной мысли.

Напомним, что телеведущий Дмитрий Дибров недавно начал подтягивать своего сына в светское общество. К примеру, в октябре 2025 года он вместе с 15-летним (на тот момент) Александром появился на красной дорожке на премьерном показе фильма «Хроники русской революции».