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21 июня, 10:18

Полина Диброва рассказала о состоянии упавшего с лестницы бывшего мужа

Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская, Сергей Виноградов

Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская, Сергей Виноградов

Бывшая супруга Дмитрия Диброва прокомментировала экстренную госпитализацию телеведущего. Полина узнала о случившемся из СМИ и оперативно связалась с экс-мужем, чтобы прояснить ситуацию.

Женщина подтвердила kp.ru, что сейчас шоумен находится в Боткинской клинике под наблюдением специалистов. Сама она в этот момент была в заграничной поездке с участницами своего сообщества.

«К сожалению, я не знаю точных диагнозов, которые поставили Диме, но точно знаю, что сейчас он в Боткинской больнице, и за ним наблюдают профессионалы. Тревожусь ужасно», — поделилась Полина.

Точные диагнозы она не уточнила.

Сама Полина сейчас находится в командировке вместе с женским сообществом Dibrova Club. Сейчас состояние знаменитости оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

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Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров попал в больницу после падения с лестницы в столичном клубе Zorka, в результате чего он разбил голову и нос, получил ссадины, подозрение на перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму. Его состояние оценивают как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

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Дарья Денисова
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