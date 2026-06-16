«Повреждённая Венера» и страх измен: Развод Дибровых был кармически предопределён

Причиной развода Дмитрия и Полины Дибровых стала не просто семейная драма, а сильнейший кармический сценарий, прописанный в их гороскопах с самого начала. Об это заявила астролог Ариана Рейн, раскрывшая натальные карты бывших супругов.

Новость о расставании 66-летнего телеведущего и 36-летней супруги после 16 лет брака стала для публики настоящим потрясением. Трое сыновей, роскошная вилла «Полина», клятвы в вечной любви — и вдруг резкий уход к соседу-миллиардеру. В Сети до сих пор гадают, что именно разрушило образцовую семью.

По словам эксперта, у Дмитрия в доме партнёрства сосредоточена «взрывоопасная» комбинация: повреждённая Венера и теневой узел Раху. Это даёт ему непреодолимую тягу к избранницам намного младше и модельной внешности.

«Но здесь же кроется и его главная ошибка: из-за повреждённой Венеры он никогда не был уверен в честности своих женщин. Глубокое подозрение и ревность — это тени, которые преследуют его в каждом браке», — пояснила Рейн в разговоре с «Радио 1».

Она добавила, что и Солнце телеведущего повреждено, что рождает внутреннюю неуверенность, которую он всю жизнь маскирует лидерством и популярностью. Кризис в паре, как утверждает астролог, стартовал за полтора года до официального разрыва. Сейчас Дмитрий переживает тяжёлый эмоциональный период, который продлится около пяти лет, и единственное спасение для него — полное погружение в профессию.

Что касается Полины, то её натальная карта, по мнению собеседницы, демонстрирует колоссальную внутреннюю силу. Брак с мэтром стал лишь стартовой площадкой, а личность начала раскрываться после 33 лет.

«У неё не было никакого злого умысла. Полине как воздух нужны комплименты, восхищение и драйв, на которые у Дмитрия уже просто не хватает энтузиазма», — считает Рейн.

Транзиты Раху и Кету, по её версии, стали триггером, открывшим портал для новых отношений. Второй брак Полины астролог называет окончательным и предрекает в нём рождение ещё одного или двоих детей.

Сама Полина Диброва недавно рассказала, как на неё повлияли отношения с бизнесменом Романом Товстиком. Она призналась, что чувствует себя совершенно другим человеком, чем десять лет назад — теперь у неё есть миссия и планы на будущее. А вот желание щеголять в откровенных нарядах ради привлечения внимания осталось в прошлом.