«Две разные Полины»: Диброва заявила, что роман с Товстиком отбил у неё желание раздеваться

Блогер и основательница женского клуба Полина Диброва заявила, что её взгляды на откровенные образы кардинально изменились под влиянием личных перемен — в частности, романа с бизнесменом Романом Товстиком. Об этом она рассказала в рамках нового проекта «Обсуждаем, но не осуждаем».

«То, что было раньше, 10 лет назад, та Полина, и та, которая сейчас — совершенно две разные Полины. Я понимаю, что я, во-первых, основательница женского клуба, у меня большое число девушек, во-вторых, я многодетная мама, и у меня есть своя миссия и есть свой план на будущую жизнь, поэтому я должна ему соответствовать», — приводит слова Дибровой KP.ru.

По словам блогера, желание привлекать внимание откровенными нарядами полностью исчезло. Она также подчеркнула, что не поддерживает чрезмерную откровенность в публичном пространстве, а сейчас у неё есть любимый мужчина, и в раздевании напоказ нет никакого смысла. Диброва добавила, что привлекательность можно подчеркнуть более сдержанно, без излишнего оголения, сохраняя индивидуальность и «изюминку».

Ранее Полина Диброва призналась, что за 16 лет совместной жизни с Дмитрием Дибрвым ей приходилось сталкиваться и со слезами, и с трудностями, но именно близкие и дети давали ей ощущение внутренней гармонии. Блогер отметила, что человек не способен пребывать в одном и том же эмоциональном состоянии всё время — периоды подъёмов и спадов неизбежны.