Дибров изящно ответил коллегам на оскорбления женщин

Телеведущий Дмитрий Дибров не смог промолчать после ряда резких высказываний коллег о женщинах. Дибров, прямо не называя имён, в своём личном блоге жёстко раскритиковал тенденцию некоторых мужчин оскорблять представительниц прекрасного пола.

«У меня всё кипит внутри, потому что в последнее время какая-то тенденция у русских мужчин, и у моих коллег даже, оскорблять женщин, обвинять их в недоумии», — заявил он.

Свою речь телеведущий подкрепил стихотворением, написанным женщиной, с которым он полностью солидарен:

«Чего хочет женщина,

Того хочет Бог. Много ль ей обещано, Иглы да крючок. Кто ты есть без женщины, Помни, дурачок», — говорится в тексте.

Дибров призвал коллег-мужчин задуматься о роли женщины в жизни каждого человека, намекнув, что неуважение к дамам говорит скорее о недостатках самих «кавалеров», чем об объекте их критики.

Скорее всего, Диров намекнул на конфликт Виктории Бони и Владимира Соловьева. Телеведущий в прямом эфире назвал блогершу «эскортницей» и «потрепанной шалавой, засоряющей пространство». Напоследок он также задался вопросом, почему та ещё не иноагент.