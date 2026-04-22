Дибров изящно ответил коллегам на оскорбления женщин
Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Александр Казаков
Телеведущий Дмитрий Дибров не смог промолчать после ряда резких высказываний коллег о женщинах. Дибров, прямо не называя имён, в своём личном блоге жёстко раскритиковал тенденцию некоторых мужчин оскорблять представительниц прекрасного пола.
«У меня всё кипит внутри, потому что в последнее время какая-то тенденция у русских мужчин, и у моих коллег даже, оскорблять женщин, обвинять их в недоумии», — заявил он.
Свою речь телеведущий подкрепил стихотворением, написанным женщиной, с которым он полностью солидарен:
«Чего хочет женщина,
Того хочет Бог.
Много ль ей обещано,
Иглы да крючок.
Кто ты есть без женщины,
Помни, дурачок», — говорится в тексте.
Дибров призвал коллег-мужчин задуматься о роли женщины в жизни каждого человека, намекнув, что неуважение к дамам говорит скорее о недостатках самих «кавалеров», чем об объекте их критики.
Скорее всего, Диров намекнул на конфликт Виктории Бони и Владимира Соловьева. Телеведущий в прямом эфире назвал блогершу «эскортницей» и «потрепанной шалавой, засоряющей пространство». Напоследок он также задался вопросом, почему та ещё не иноагент.
