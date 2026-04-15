Бывшая Диброва шокировала откровениями о тяготах жизни в браке — до слёз

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва призналась в подкасте для «Радио 1», что за 16 лет брака с пережила и слёзы, и тяжёлые моменты, однако именно семья и дети были главным источником её внутренней гармонии. По словам Полины Дибровой, человек не может находиться в одном состоянии постоянно.

Она подчеркнула, что многое зависит от личного выбора и угла зрения на происходящее, поэтому Дмитрий говорит, что сейчас чувствует себя счастливым, хотя по его эмоциям она замечает сильные переживания. При этом знаменитость добавила, что относится к бывшему мужу с большим уважением.

Ранее Полина Диброва опровергла слухи о многолетнем тайном романе с бизнесменом Романом Товстиком. Она призналась, что отношения с новым мужчиной начались только летом прошлого года.