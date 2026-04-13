Полина Диброва рассказала, когда на самом деле начала встречаться с Товстиком

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина в эфире «Радио 1» опровергла слухи о многолетнем тайном романе с бизнесменом Романом Товстиком. Она призналась, что отношения новым мужчиной начались только летом прошлого года. Решение о разводе предприниматель принимал самостоятельно, без какого-либо давления с её стороны.

Версию о восьмилетней связи Диброва назвала вымышленной, отметив отсутствие доказательств. Она также ответила на критику в свой адрес, подчеркнув, что посторонние не знают всей ситуации, поэтому не вправе делать выводы. При этом Полина подчеркнула, что в браке с Дмитрием получала заботу и поддержку. Несмотря на развод, бывшие супруги продолжают общаться ради детей и сохраняют тёплые отношения.

Тем временем Роман Товстик балует Полину Диброву украшениями с бриллиантами за миллионы рублей. После начала совместной жизни с бизнесменом она оказалась усыпана дорогими ювелирными украшениями. Журналисты изучили снимки модели и привлекли к оценке эксперта по ювелирным изделиям.