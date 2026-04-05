Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 09:06

«Дала мне по физиономии»: Дмитрий Дибров рассказал о скандале с бывшей женой из-за «баб» в Ростове

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Дмитрий Дибров рассказал о семейной жизни с бывшей женой Полиной в новом выпуске программы «Секрет на миллион» на НТВ. По словам шоумена, пара почти не ревновала друг друга, но один случай всё же запомнился ведущему надолго.

Инцидент произошёл в Ростове-на-Дону, где шоумен встречался с однокурсницами.

«Влетела в ресторан, где мы сидели, Полина. И потом как дала мне по физиономии. Я спросил у неё тогда: «А что собственно случилось?». Она мне в ответ: «А мне сказали, что ты тут с бабами отдыхаешь», — поделился артист.

66-летний ведущий признался, что мог бы даже простить молодой жене измену, если бы это не расшатывало устои семьи. Однако роман Полины зашёл слишком далеко — она ушла к более молодому и состоятельному бизнесмену Роману Товстику.

При этом Дибров тепло отзывается о бывшей супруге. Он признался, что получал удовольствие, делая ей подарки, и назвал фигуру Полины прекрасной.

«Она умела и это, но в меру возраста я её, конечно, кое-чему немножечко подучил. На основании своих предыдущих общений», — интригующе заметил телеведущий.

Семейная идиллия разрушилась в 2025 году. Дибров признался, что искренне верил: этот брак будет его последним. После ухода Полины в доме начали происходить странные вещи — сломался водопровод, а на красивый навес, который супруга раздобыла на спонсорских условиях, рухнула глыба снега. Конструкцию разрубило пополам, а повреждённый кабриолет, который был свадебным подарком Полине, теперь стоит в гараже Дмитрия и напоминает о былом.

«Разговор был сложный»: Диброва назвала главное условие мужа при разводе

Ранее Дибров рассказал, как покрыл слоем казачьих эпитетов любовника жены. Инициатива общения исходила от стороны нового избранника. Разговор состоялся лично, поскольку ранее мужчины были знакомы и пересекались как соседи. Описывая саму встречу, Дибров отметил, что обсуждение получилось эмоциональным, однако дальнейшего развития в конфликт ситуация не получила.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Полина Диброва
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar