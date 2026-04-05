«Дала мне по физиономии»: Дмитрий Дибров рассказал о скандале с бывшей женой из-за «баб» в Ростове

Дмитрий Дибров рассказал о семейной жизни с бывшей женой Полиной в новом выпуске программы «Секрет на миллион» на НТВ. По словам шоумена, пара почти не ревновала друг друга, но один случай всё же запомнился ведущему надолго.

Инцидент произошёл в Ростове-на-Дону, где шоумен встречался с однокурсницами.

«Влетела в ресторан, где мы сидели, Полина. И потом как дала мне по физиономии. Я спросил у неё тогда: «А что собственно случилось?». Она мне в ответ: «А мне сказали, что ты тут с бабами отдыхаешь», — поделился артист.

66-летний ведущий признался, что мог бы даже простить молодой жене измену, если бы это не расшатывало устои семьи. Однако роман Полины зашёл слишком далеко — она ушла к более молодому и состоятельному бизнесмену Роману Товстику.

При этом Дибров тепло отзывается о бывшей супруге. Он признался, что получал удовольствие, делая ей подарки, и назвал фигуру Полины прекрасной.

«Она умела и это, но в меру возраста я её, конечно, кое-чему немножечко подучил. На основании своих предыдущих общений», — интригующе заметил телеведущий.

Семейная идиллия разрушилась в 2025 году. Дибров признался, что искренне верил: этот брак будет его последним. После ухода Полины в доме начали происходить странные вещи — сломался водопровод, а на красивый навес, который супруга раздобыла на спонсорских условиях, рухнула глыба снега. Конструкцию разрубило пополам, а повреждённый кабриолет, который был свадебным подарком Полине, теперь стоит в гараже Дмитрия и напоминает о былом.

Ранее Дибров рассказал, как покрыл слоем казачьих эпитетов любовника жены. Инициатива общения исходила от стороны нового избранника. Разговор состоялся лично, поскольку ранее мужчины были знакомы и пересекались как соседи. Описывая саму встречу, Дибров отметил, что обсуждение получилось эмоциональным, однако дальнейшего развития в конфликт ситуация не получила.