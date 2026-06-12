ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 05:25

Mash: Бузова получила тяжёлую травму у себя дома

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86

Телеведущей Ольге Бузовой срочно потребовалась медицинская помощь из-за травмы — сейчас решается вопрос о её возможной госпитализации. Об этом пишет Mash.

По данным журналистов, инцидент случился у неё дома. Певица пожаловалась на острую боль и вызвала врачей к себе домой. При этом в соцсетях Ольги Бузовой пока полный штиль. Подписчикам о своей травме она ничего не успела ничего рассказать.

«Идеальный бывший» Ольги Бузовой женился на своей возлюбленной
«Идеальный бывший» Ольги Бузовой женился на своей возлюбленной

Ранее у певца Александра Буйнова случился ишемический инсульт. 76-летний народный артист попал в клинику ещё в мае и провёл там под наблюдением медиков целую неделю. Однако его директор опровергает эти слухи и уверяет, что со здоровьем у исполнителя полный порядок.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Ольга Бузова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar