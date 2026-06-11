Директор Буйнова опроверг сообщения об инсульте у певца

Директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин опроверг сообщения о том, что певец перенёс микроинсульт. В беседе с «Газетой.ru» он заявил, что вся информация не соответствует действительности.

«Спасибо за беспокойство. Всё прекрасно. Присланная информация не соответствует действительности. На мой личный взгляд, вообще обсуждать здоровье не очень прилично в нормальном информационном обществе», — поделился Пудовкин.

По его словам, 11 июня артист выступает на концерте, где будет петь вместе с внуками, а во второй половине дня участвует в телепроекте в качестве члена жюри. Директор пожелал всем так же прекрасно чувствовать себя, как Буйнов.

Ранее телеграм-канал SHOT писал, что певец Александр Буйнов перенёс ишемический инсульт. Утверждалось, что 76-летний народный артист попал в больницу ещё в мае и провёл там целую неделю под присмотром врачей.