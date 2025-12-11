Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

11 декабря, 06:42

«Я всегда виноват»: Александр Буйнов раскрыл рецепт счастья в браке длиной 40 лет

Александр Буйнов. Обложка © Telegram / Александр Буйнов

Народный артист России Александр Буйнов не сомневается, что хорошее настроение у человека должно быть всегда. Он признался, что способен быстро менять настрой даже в случае неурядиц. К слову, мелкие семейные конфликты преследуют музыканта буквально каждое утро.

Александр Буйнов раскрыл секрет семейного счастья. Видео © Пятый канал

В интервью Пятому каналу Буйнов рассказал, что его супруга Алёна, с которой он уже 40 лет в браке, склонна к частым переменам в настроении, поэтому в их семье она считается пессимисткой. К примеру, у певца с женой по утрам бывают такие диалоги:

— Какое прекрасное небо.

— Серое…

— А как птички поют!

— Это вороны…

— Нет, все классно — и птички, и небо!

Артист подчеркнул, что уже привык к подобному восприятию мира со стороны супруги, а также раскрыл секрет, позволявший сохранять отношения со второй половинкой на долгие годы. Рецепт семейного счастья, как оказалось, довольно простой.

«Рецепт простой: я всегда виноват», — сыронизировал Буйнов.

Панее сообщалось, что из-за тяжёлого лечения онкологии Александру Буйнову пришлось отказаться от солнца и косметических принадлежностей. Противопухолевые препараты якобы вызывают у 75-летнего артиста сильнейшие кожные реакции. Позже представитель Буйнова отреагировала на сообщения об ухудшении здоровья звезды.

