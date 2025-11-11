Россия и США
11 ноября, 09:56

Представитель Буйнова отреагировала на сообщения об ухудшении здоровья звезды

Александр Буйнов. Обложка © ТАСС / URA.RU / Вячеслав Немышев

Елена Козырь, представитель народного артиста России Александра Буйнова, категорически опровергла сообщения об ухудшении здоровья звезды, подчеркнув, что узнала о новых медицинских ограничениях лишь от журналистов. Она выразила недоумение в связи с распространившейся информацией о певце.

«Видимо, не о чем писать, поэтому они пишут всякую ерунду», — возмутилась собеседница издания «Абзац».

Она предположила, что публикация подобных сведений связана с нехваткой новостных поводов и отказалась комментировать сообщения о Буйнове, призвав обращаться за разъяснениями непосредственно к авторам. При этом представитель певца отметила, что на днях он выступал на концерте для сотрудников МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за тяжёлого лечения онкологии Александру Буйнову пришлось отказаться от солнца и косметических принадлежностей. Противопухолевые препараты якобы вызывают у 75-летнего артиста сильнейшие кожные реакции.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Борис Эльфанд
