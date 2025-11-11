Россия и США
11 ноября, 05:29

Онкобольной Александр Буйнов вынужден скрываться от солнца и отказаться от грима

Обложка © Telegram / Александр Буйнов

Из-за тяжёлого лечения онкологии певцу Александру Буйнову пришлось отказаться от солнца и косметических принадлежностей. Подробности его нового режима дня раскрыл Mash.

Противопухолевые препараты вызывают у 75-летнего народного артиста сильнейшие кожные реакции. Чтобы избежать осложнений, врачи ввели строжайшие правила: никакого загара, мыла и средств с агрессивными компонентами.

Особенно тяжело артисту, вероятно, пришлось из-за запрета на грим. Теперь в его арсенале для ухода за кожей — только нейтральные увлажняющие и солнцезащитные кремы, которые помогают переносить побочные эффекты терапии.

Напомним, что диагноз Александру Буйнову поставили 20 лет назад, а в 2011 году у него началась ремиссия. Полностью излечиться он не смог, поэтому теперь приходится постоянно принимать лекарства. Год назад ему присвоили паллиативный статус из-за рецидива рака, а в январе 2024 ему провели экстренную операцию.

