4 ноября, 11:31

Сын Плющенко рассказал о своём состоянии после новостей о госпитализации

Обложка © ТАСС / Сергей Булки

Яна Рудковская в своих соцсетях опровергла информацию о госпитализации своего 12-летнего сына Александра Плющенко после шоу. Она выложила видео, в котором сам юный фигурист рассказал о своём состоянии. По словам мальчика, бригада медиков приехала его просто осмотреть.

Александр Плющенко рассказал о своём состоянии. Видео © Telegram/ Голубь Мира Яна Рудковская

«Со мной всё хорошо. Сейчас температура у меня 37. Все пишут, что меня забрала скорая помощь. Меня никуда не забирали. В больнице я не лежал. Всё хорошо. Просто скорая приехала смотреть меня», — рассказал Плющенко-младший.

По словам мальчика, выйти на лёд с температурой было лично его решением. Замены на тот день у Александра Плющенко не было. На решение повлиял и тот факт, что шоу было посвящено юбилею отца Евгения Плющенко.

Напомним, что вчера появилась информация о госпитализации Александра Плющенко после шоу в Петербурге. По словам самого олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, перед выходом на лёд его сын чувствовал себя очень плохо, но его напичкали таблетками.

