«Трудно вырвать»: Буйнов раскрыл судьбу уехавших из России артистов
Певец Буйнов: Уехавшие из России на Запад артисты стали торговать книгами и авто
Александр Буйнов. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова
Многие артисты, которые давно уехали из России на Запад, так и не смогли найти себя в новой культуре. Вместо творчества они ушли в другие профессии. Кто-то занимался лингвистикой, а кому-то повезло меньше, пришлось торговать книгами, рассказал знаменитый российский певец Александр Буйнов.
Буйнов раскрыл судьбу артистов, уехавших из России. Видео © Пятый канал
«Мы корнями глубоко в России, нас трудно вырвать отсюда. Я знаю тех, кто давно уехали в Штаты, но себя там не нашли», — подчеркнул музыкант в интервью Пятому каналу.
Артист отметил, что те, кто переехал, были отличными деятелями культуры и искусства. Однако им за границей пришлось развиваться в другом ремесле.
Ранее Александр Буйнов пошутил, что жена оставила его без денег. Оказалась, что артист передал бразды правления семейными финансами супруге Алёне.