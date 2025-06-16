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16 июня, 10:50

«Трудно вырвать»: Буйнов раскрыл судьбу уехавших из России артистов

Певец Буйнов: Уехавшие из России на Запад артисты стали торговать книгами и авто

Александр Буйнов. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Александр Буйнов. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Многие артисты, которые давно уехали из России на Запад, так и не смогли найти себя в новой культуре. Вместо творчества они ушли в другие профессии. Кто-то занимался лингвистикой, а кому-то повезло меньше, пришлось торговать книгами, рассказал знаменитый российский певец Александр Буйнов.

Буйнов раскрыл судьбу артистов, уехавших из России. Видео © Пятый канал

«Мы корнями глубоко в России, нас трудно вырвать отсюда. Я знаю тех, кто давно уехали в Штаты, но себя там не нашли», — подчеркнул музыкант в интервью Пятому каналу.

Артист отметил, что те, кто переехал, были отличными деятелями культуры и искусства. Однако им за границей пришлось развиваться в другом ремесле.

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Ранее Александр Буйнов пошутил, что жена оставила его без денег. Оказалась, что артист передал бразды правления семейными финансами супруге Алёне.

Борис Эльфанд
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