«Трудно вырвать»: Буйнов раскрыл судьбу уехавших из России артистов

Многие артисты, которые давно уехали из России на Запад, так и не смогли найти себя в новой культуре. Вместо творчества они ушли в другие профессии. Кто-то занимался лингвистикой, а кому-то повезло меньше, пришлось торговать книгами, рассказал знаменитый российский певец Александр Буйнов.

Буйнов раскрыл судьбу артистов, уехавших из России. Видео © Пятый канал

«Мы корнями глубоко в России, нас трудно вырвать отсюда. Я знаю тех, кто давно уехали в Штаты, но себя там не нашли», — подчеркнул музыкант в интервью Пятому каналу.

Артист отметил, что те, кто переехал, были отличными деятелями культуры и искусства. Однако им за границей пришлось развиваться в другом ремесле.